Президент і прем’єр привітали Рубана зі здобуттям золотої медалі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали Віктора РУБАНА зі здобуттям золотої медалі на змаганнях зі стрільби з лука під час XXIX літніх Олімпійських ігор в Пекіні.

“Протягом багатьох років Ви цілеспрямовано й наполегливо йшли до свого Олімпу, долаючи перешкоди, загартовуючи волю, відточуючи майстерність. Віднині Ваше ім`я назавжди вписане у спортивний літопис України і всього світу. Ви уславили Батьківщину. Батьківщина пишається Вами”, - зазначається у привітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО побажав В.РУБАНУ міцного здоров`я, щастя, натхнення, спортивної удачі та нових звитяг.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО, вітаючи спортсмена, зауважила: “Завдяки самовідданим тренуванням, високому професіоналізму тренерів та організаторів Ви зробили цінний дарунок Батьківщині, перевершивши свій успіх на Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Відтепер Ваше ім’я золотими буквами записано в історію Олімпійських ігор. Будьте і надалі взірцем для молоді нашої країни”.

Ю.ТИМОШЕНКО побажала В.РУБАНУ міцного здоров’я, щастя і нових звершень.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стрілок із лука В.РУБАН здобув на Олімпіаді в Пекіні золоту медаль.

Це вже третя золота медаль української команди на XXIX літніх Олімпійських іграх.