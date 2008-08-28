МНС повністю контролюють ситуацію в зоні пожежі

Київ. 28 серпня. УНІАН. Сили Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повністю контролюють ситуацію в зоні пожежі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як повідомляється на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації, за словами начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій ОДА Володимира РОСОХИ, сьогодні в зоні пожежі зможе працювати лише бронетанкова техніка.

Начальник ГУ вважає, що необхідно викликати саперів для знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. Крім того, належить визначити обсяги води, потрібної для ефективної роботи протипожежних танків.

В.РОСОХА також вважає, що радіусу розльоту боєприпасів, що вибухають, становитме не менше 5 кілометрів.

За даними ОДА, в Лозову вже прибули для гасіння пожежі 10 автоцистерн з міста і ще 10 автоцистерн - з області. На підході - додаткові автоцистерни з Полтавської і Донецької областей.