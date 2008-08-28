Потяги їдуть в об’їзд від пожежі на військових складах

Київ. 28 серпня. УНІАН. Усі потяги курсують в об’їзд за 10 км від осередку пожежі на військових складах поблизу міста Лозова Харківської області.

Про це УНІАН повідомили у Державній адміністрації залізничного транспорту "Укрзалізниця".

Рух приміських потягів обмежено: з Харкова - станцією Панютино, з Донецька - станцією Дубове, з Дніпропетровська - станцією Самойлівка. Усі пасажири будуть доставлені до місць призначення автотранспортом, йдеться у повідомленні.

На залізничній станції Лозова оперативно приведено до готовності відновлювальні та пожежні засоби, вивезено всі небезпечні вантажі. Особовим складом лінійного відділу міліції зі станції Лозова було перекрито доступ до небезпечних місць.