Порушено кримінальну справу за фактом вибухів на складах

Київ. 28 серпня. УНІАН. Військова прокуратура Центрального регіону порушила кримінальну справу за фактом вибухів боєприпасів на військових складах біля міста Лозова Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу порушено за ч.2 ст.425 (недбале ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

У прес-службі відомства зазначили, що наразі в Головному управлінні військових прокуратур створено оперативний штаб з надання практичної допомоги слідству щодо з’ясування причин та обставин пожежі на складах військової частини А0829. Штаб очолює заступник генерального прокурора України Віталій ЩОТКИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними МНС, 27 серпня вдень на відкритій ділянці технічної території військової частини А0829 Міністерства оборони, де знаходиться 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, сталося загоряння сухої трави з подальшим поширенням вогню у напрямку сховищ боєприпасів. О 16.15 були зафіксовані перші вибухи боєприпасів.

Проводиться евакуація із п’ятикілометрової зони навколо армійських складів, що горять.

До ліквідації пожежі задіяно 1558 осіб і 168 одиниць техніки.

На місці працюють штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та опергрупа МНС. Загальну координацію безпосередньо на місці здійснює міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

*** 61-й арсенал Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, розташований поблизу міста Лозова на Харківщині на загальній площі 494 га. Обсяги зберігання на арсеналі становлять близько 95 тисяч тонн боєприпасів.