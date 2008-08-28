У Лозовій утворилися черги за хлібом

Харків. 28 серпня. УНІАН. У Лозовій у п’яти кілометровій зоні від військових складів, де у горять й вибухають снаряди, закрито магазини та ринок. Як передає кореспондент УНІАН, у магазинах мікрорайонів міста, до установ освіти яких евакуйовано жителів з небезпечної зони, утворилися черги за хлібом. Зменшення кількості торгівельних об`єктів викликало перебої із продуктами.