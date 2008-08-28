Харківщина готова до цукроваріння

Харків. УНІАН. 28 серпня. Вісім з дев’яти цукрозаводів Харківської області, які працюватимуть у новому сезоні, завершили підготовку до переробки цукрових буряків. Як УНІАН повідомив генеральний директор господарської асоціації «Харківцукор» Юрій ІЛЬЧЕНКО, цукрозаводи зробили поточні та капітальні ремонти обладнання, запаси матеріалів та палива - вапнякового каміння та мазуту для печей. Вони провели в повному обсязі холодну та горячу проби, а також обкатку обладнання.

Ю.ІЛЬЧЕНКО повідомив, що цукрозаводи розпочинають приймання цукрових буряків, аби зробити п’ятиденний запас сировини, необхідний для пуску, який намічено на першу декаду вересня. Очікується, що цукрозаводи Харківської області отримають від аграріїв 1,154 млн. тонн сировини.

Довідка. Унаслідок дефіциту сировини у Харківській області впродовж останніх 10 років припинили своє існування Ананівський та Орільський цукровий заводи.