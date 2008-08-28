Турчинов: спека не могла стати причиною пожежі

Харківська обл. 28 серпня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що спека не могла стати причиною пожежі на військових складах поблизу міста Лозова Харківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у місті Лозова на засіданні оперативного штабу з ліквідації наслідків пожежі на складах військової частини А0829.

«Спека не може бути причиною такої пожежі. Думаю, причина в іншому», - сказав він.

При цьому перший віце-прем’єр зауважив, що для з’ясування обставин виникнення надзвичайної ситуації підключено Генеральну прокуратуру та інші структури.

Разом з тим О.ТУРЧИНОВ поінформував, що на даний час «пожежу локалізовано в межах військової частини засобами МНС і Міноборони. Вона не розвивається в інших напрямках».

Він запевнив, що урядова комісія прийме рішення щодо радіусу небезпечної зони. (Людей евакуювали з п’ятикілометрової зони поблизу арсеналу - УНІАН).

«Ми не будемо змінювати площу небезпечної зони, доки не буде 100-відсоткової гарантії, що жоден осколок, жоден шматок металу не долетить в житлову зону», - запевнив О.ТУРЧИНОВ.