У харківських вузах побільшало «бюжетників»

Харків. 29 серпня. УНІАН. У 2008 р. обсяг державного замовлення у вищих навчальних закладах Харківщини цього навчального року збільшився на 738 осіб.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, цього року загальний ліцензований обсяг прийому до вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації державної та комунальної форм власності складає 57505 осіб ( 2007р. 58150 осіб). При цьому обсяг державного замовлення становить 21873 особи (2007 р. 21135 осіб).

Станом на 15 серпня 2008 року на І курс вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації зараховано 30813 осіб (2007 р.- 30749), у тому числі мешканців Харківської області – 19130 осіб (62,1%).

Довідка УНІАН: У Харківській області у 2008/2009 навчальному році прийом на І курс проводили 76 вищих навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, з яких 31 вуз 3-4 рівнів акредитації та 45 вуз 1-2 рівнів акредитації державної та комунальної форм власності.