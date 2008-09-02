Салигін звинувачує міліцію у виконанні політичного замовлення

Подання старшого слідчого Головного слідчого управління МВС України В.КОЛЄСНІКА до обласної Ради є спробою штучно створити негативне громадське враження про причетність депутатів місцевих рад та членів їх родин до протиправних діянь.

Так вважає голова Харківської обласної ради Васілій САЛИГІН, лист якого до МВС України розміщено на офіційному сайті Харківської облради.

У листі говориться, що подання №13/6-9975 від 06.08.2008 року по кримінальній справі № 24-24 в порядку ст.23-1 КПК України про вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, розглянуто облрадою.

В.САЛИГІН вважає, що внесення подання грубо порушує гарантовані статтями 3, 62 та 68 Конституції України особисті права депутата облради ДОБКІНА Д.М., Харківського міського голови ДОБКІНА М.М., секретаря Харківської міської ради КЕРНЕСА Г.А. Подання слідчого ґрунтується на надуманих, безпідставних та необґрунтованих звинуваченнях депутата Харківської обласної ради, посадових осіб Харківської міської ради та їх близьких родичів у вчиненні кримінальних діянь, що є умисним приниженням честі, гідності та ділової репутації.

Зміст подання, яке ґрунтується лише на показаннях Гаврилова І.В. та Медведєва О.А., доводить, що викладені слідчим факти і обставини про нібито вчинення посадовими особами Харківської міської ради та членами їх родин злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, не мають об’єктивного підтвердження, а відтак є відвертим умисним наклепом.

Незважаючи на те, що кримінальна справа №24-24 порушена відносно ГАВРИЛОВА І.В. за незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут ним наркотичних засобів в особливо великих розмірах, а докази по справі на цей час не підтверджені вироком суду, в поданні упереджено використовуються лише показання ГАВРИЛОВА І.В.

Другий фігурант по справі №24-24 МЕДВЕДЄВ О.А. обґрунтовано підозрюється в організації замаху на вбивство Харківського міського голови ДОБКІНА М.М., секретаря Харківської міської ради КЕРНЕСА Г.А. та його сина КЕРНЕСА К.Г.

На думку В.САЛИГІНА, спрямування слідчим подання до Харківської обласної ради є спробою штучно створити негативне громадське враження про причетність депутатів місцевих рад ДОБКІНА Д.М. та КЕРНЕСА Г.А., Харківського міського голови ДОБКІНА М.М. та членів їх родин до протиправних діянь.

Будь-які факти причетності ДОБКІНА Д.М., ДОБКІНА М.М. та КЕРНЕСА Г.А. до злочинів у сфері обігу наркотичних засобів у встановленому законом порядку не встановлені та не доведені.

В.САЛИГІН пише, що спрямування слідчим подання в порядку ст.23-1 КПК України до Харківської обласної ради має на мету не усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину а виключно створення штучної громадську думку проти законно обраних депутата Харківської обласної ради ДОБКІНА Д.М. та посадових осіб територіальної громади м. Харкова - Харківського міського голови ДОБКІНА М.М. та секретаря міської ради КЕРНЕСА Г.А.

Голова Харківської обласної Ради не вбачає будь-яких законних підстав для реагування на цинічні та безглузді обвинувачення депутатів місцевих рад ДОБКІНА Д.М. та КЕРНЕСА Г.А., Харківського міського голови ДОБКІНА М.М. та членів їх родин.

На думку В.САЛИГІНА, подання слідчого МВС України в порядку ст. 23-1 КПК України №13/6-9975 від 06.08.2008 року не може визнаватися інакше, як ганебний приклад виконання МВС України суто політичного замовлення проти законно обраної у Харкові міської влади та використання повноважень слідчого для дискредитації головної посадової особи територіальної громади м. Харкова - Харківського міського голови та депутатів місцевих рад.