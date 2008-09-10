Чиновники позбавили неповнолітньої батьківського житла

Харків. 10 вересня. УНІАН. Органами прокуратури області порушено кримінальну справу за фактом службової недбалості посадових осіб однієї з міських рад області, а також службового підроблення - складання та видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило втрату майна неповнолітньої.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури Аллу ПРАВОСУД, встановлено, що рішенням суду у січні 2002 р. тоді ще семирічну дівчинку було відібрано у матері без позбавлення останньої батьківських прав та передано органу опіки та піклування міськради.

Неповнолітню було направлено на виховання до Богодухівського будинку-інтернату на повне державне утримання, де вона перебуває й досі. Два роки тому мати дівчинки померла, і у останньої відкрилася спадщина на житло, де вона мешкала до відправлення до будинку-інтернату. Але, всупереч чинному законодавству, орган опіки та піклування міськради не встановив опіку та охорону над майном неповнолітньої, не зареєстрував відповідним чином право дитини на спадщину.

Внаслідок неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами міськради право власності на будинок було зареєстровано на дядька дівчинки, а у березні 2007 р. згідно з договором купівлі-продажу – на іншу особу. Таким чином, неповнолітня втратила майно, що належало їй.

У справі триває слідство.