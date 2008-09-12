Регіонали оберуть нового лідера
10:35, 12 вересня 2008Харьків
4 0
Харків. 12 вересня. УНІАН. Сьогодні Харківське відділення Партії регіонів проводить обласну партійну конференцію.
Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту ПР, конференція розпочалася о 10.00 і проходить у приміщенні Оперного театру.
Конференція закрита, і про порядок денний не повідомляється.
З різних джерел відомо, що головним питанням конференції є перевибори керівника обласної організації ПР. Цю посаду обіймає голова Харківської облради Василь САЛИГІН.
Як повідомляв УНІАН, В.САЛИГІН не був присутній на засіданні Політради Харківського обласного відділення ПР, яке відбулося 8 вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter