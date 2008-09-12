Міліція говорить: все буде о`кей

Харків. 12 вересня. УНІАН. Для охорони громадського порядку під час концерту Queen сьогодні у Харкові планується задіяти близько 2000 міліціонерів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, крім того, додатково будуть залучені військовослужбовці та курсанти вузів.

З метою забезпечення правопорядку та безпеки громадян під час проведення концерту, управлінням міліції проведено «ретельні рекогносцировки місць проведення заходів, територій навколо них, за результатами яких розроблені плани забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху. Опрацьовані розрахунки сил і засобів та відповідні план-схеми», повідомляє прес-служба.

Зокрема, «організована і провадиться робота щодо виявлення та профілактики осіб, груп громадян, які здійснюють заходи з нагнітання соціальної напруги та провокують людей для участі в протиправних діях».

Як повідомляв УНІАН, концерт групи Queen і Пола Роджерса «Life Must Go On!», організатором якого виступає Фонд Олени ФРАНЧУК «АнтиСНІД», розпочнеться у п’ятницю, 12 вересня, на майдані Свободи в центрі Харкова і буде присвячений боротьбі зі Снідом в Україні. Концерт буде єдиним в Україні. Ним група Queen розпочинає свій великий концертний тур різними країнами світу.