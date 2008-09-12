СБУ не порадувало Добкіна й Кернеса

Харків. 12 вересня. УНІАН. В Управлінні Служби безпеки України в Харківській області відсутня інформація щодо здійснення корупційних дій з боку начальника Головного управління МВСУ в Харківській області, генерал-лейтенанта міліції Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції, таку відповідь отримало керівництво ГУ УМВС на запит, який було надіслано до УСБУ у зв’зку зі звинуваченнями, що пролунали на сесії Харківської міськради на адресу В.РАЗВАДОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня на сесії Харківської міськради V скликання міський голова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Геннадій КЕРНЕС звинуватили В.РАЗВАДОВСЬКОГО, а також працівників органів внутрішніх справ Харківської області у вчиненні корупційних та інших протиправних дій.