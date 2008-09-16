Цукровари просять Тимошенко змінити умови газопостачання

Харків. 16 вересня. УНІАН. Господарська асоціація «Харківцукор», котра об’єднує всі цукрові заводи регіону, звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням змінити умови забезпечення переробних підприємств природним газом у новому сезоні цукроваріння.

Про це повідомив УНІАН генеральний директор асоціації «Харківцукор» Юрій ІЛЬЧЕНКО.

За його словами, ВАТ «Харківгаз», посилаючись на відсутність у себе лімітів на поставку природного газу, розірвало раніше укладені угоди на постачання блакитного палива. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» «Газ України», з якою було запропоновано укласти договори, вимагає надати гарантію банку грошового забезпечення, незважаючи та те, що договором передбачена попередня оплата. Крім того, постачальник включив до угоди такі положення, як чітке регулювання витрат газу за добу, при перевищення якого передбачається штраф у розмірі 200%.

За словами Ю.ІЛЬЧЕНКА, цукрові заводи працюють нестабільно, оскільки їхня робота залежить від якості та хімічного складу сировини, а також надходження цукрових буряків, котре обумовлюється погодними умовами. Практика минулих років свідчить, що цукрові заводи в сезон виробництва зупинялися по кілька разів через відсутність сировини. Виходячи з неритмічності переробки цукросировини, й обсяги споживання природного газу коливаються упродовж сезону цукроваріння.

Ю.ІЛЬЧЕНКО сказав, що цукрозаводи пропонують вилучити з типового договору на поставку природного газу через ДК «Газ України» «дискримінаційні», на їхній погляд, положення.

Довідка. Вісім з дев’яти цукрових заводів Харківської області працюють на природному газі. Сезонна потреба у блакитному паливі становить на сезон більше 52 млн. кубометрів природного газу.

У 2008/2009 маркетинговому році виробництво цукру з буряка в Україні очікується в обсязі 1,5-1,6 млн. тонн. Майже десяту частину цієї кількості планують виробити цукровари Слобожанщини.