Росіянин намагався вивезти з України 340 г паладію
16:03, 16 вересня 2008Харьків
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Порушника затримали в Гоптівці
Харків. 16 вересня. УНІАН. Громадянин Російської Федерації намагався вивезти в України 340 г паладію.
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, росіянина затримали вчора прикордонники та митники пункту пропуску «Гоптівка» (Харківська область).
Інформація про можливе переправлення з України до Росії цим чоловіком рідкісного металу була отримана з оперативних джерел.
Загорнуті у поліетилен сріблясті зливки були заховані у задній фарі автомобіля «Ніссан», яким росіянин перетинав кордон.
Метал та автомобіль за встановленим порядком передано до митниці. Автомобіль оцінено у 75 тис. грн., а метал передано експертам.
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