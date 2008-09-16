Росіянин намагався вивезти з України 340 г паладію

Харків. 16 вересня. УНІАН. Громадянин Російської Федерації намагався вивезти в України 340 г паладію.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, росіянина затримали вчора прикордонники та митники пункту пропуску «Гоптівка» (Харківська область).

Інформація про можливе переправлення з України до Росії цим чоловіком рідкісного металу була отримана з оперативних джерел.

Загорнуті у поліетилен сріблясті зливки були заховані у задній фарі автомобіля «Ніссан», яким росіянин перетинав кордон.

Метал та автомобіль за встановленим порядком передано до митниці. Автомобіль оцінено у 75 тис. грн., а метал передано експертам.