Шахтар переміг
Слово за Металістом і Динамо
Харків. 17 вересня. УНІАН. Вчора зіграно матч групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА в групі C:
Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1).
Хоча Шахтар упевнено контролював гру, але до гольових моментів доходив порівняно рідко для такої переваги на полі та й у цілому в класі (18 ударів по воротах, з яких 9 мимо, 8 у створ і 1 блокований; у Базеля, відповідно, 12-6-5-1), а також не доводив моменти до реалізації.
Обидва голи класно забиті із стандартних положень. Два далеких штрафних, пробитих - перший з 36 (!) сильно й точно, другий з елементом курйозу: воротар розгубився, кого тримати, і навіс у боротьбу з відскоком від землі влетів у ворота.
Результати матчів Ліги чемпіонів:
Група A
Челсі - Бордо 4:0 (Лемпард 14, Коул 29, Малуда 82, Анелька 90+2)
Рома - Клуж 1:2 (Пануччі 17 - Куліо 27, 49)
Група BВердер - Анортосіс 0:0
Панатінаїкос - Інтер 0:2 (Мансіні 27, Адріано 85)
Група CБарселона - Спортинг 3:1 (Маркес 21, Ето`О 60 пен., Хаві 87 - Тонел 72)
Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)
Група D
Марсель - Ліверпуль 1:2 (Цане 21 - Джеррард 23, 31)
ПСВ Ейндховен - Атлетіко 0:3 (Агуеро 9, 36, Маніше 54)
17 вересня відбудуться матчі:
Група E Селтік - Ольборг
Манчестер Юнайтед - Вільярреал
Група F Ліон - Фіорентина
Стяуа - Баварія
Група G Порту - Фенербахче
Динамо - Арсенал
Группа H Ювентус - Зеніт
Реал - БАТЕ