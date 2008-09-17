Шахтар переміг

Харків. 17 вересня. УНІАН. Вчора зіграно матч групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА в групі C:

Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1).

Хоча Шахтар упевнено контролював гру, але до гольових моментів доходив порівняно рідко для такої переваги на полі та й у цілому в класі (18 ударів по воротах, з яких 9 мимо, 8 у створ і 1 блокований; у Базеля, відповідно, 12-6-5-1), а також не доводив моменти до реалізації.

Обидва голи класно забиті із стандартних положень. Два далеких штрафних, пробитих - перший з 36 (!) сильно й точно, другий з елементом курйозу: воротар розгубився, кого тримати, і навіс у боротьбу з відскоком від землі влетів у ворота.

Результати матчів Ліги чемпіонів:

Група A

Челсі - Бордо 4:0 (Лемпард 14, Коул 29, Малуда 82, Анелька 90+2)

Рома - Клуж 1:2 (Пануччі 17 - Куліо 27, 49)

Група B Вердер - Анортосіс 0:0

Панатінаїкос - Інтер 0:2 (Мансіні 27, Адріано 85)

Група C Барселона - Спортинг 3:1 (Маркес 21, Ето`О 60 пен., Хаві 87 - Тонел 72)

Базель - Шахтар 1:2 (Абрахам 90+3 - Фернандіньо 25, Жадсон 45+1)

Група D

Марсель - Ліверпуль 1:2 (Цане 21 - Джеррард 23, 31)

ПСВ Ейндховен - Атлетіко 0:3 (Агуеро 9, 36, Маніше 54)

17 вересня відбудуться матчі:

Група E Селтік - Ольборг

Манчестер Юнайтед - Вільярреал

Група F Ліон - Фіорентина

Стяуа - Баварія

Група G Порту - Фенербахче

Динамо - Арсенал

Группа H Ювентус - Зеніт

Реал - БАТЕ