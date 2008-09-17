Батькам дали по 8 років за спробу продати немовля

Харків. 17 вересня. УНІАН. Вісім років в’язниці – такий вирок винесено батькам, які намагалися продати своє немовля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в.о. начальника обласного Управління боротьби зі злочинами, які пов’язані з торгівлею людьми, Вадим КОНОНИХІН.

За його словами, події відбувалися влітку минулого року. Ціна за немовля, яку виставили батьки ще до того, як дитина не народилася, становила 14 тис. дол. Про наміри батьків міліції повідомила харків’янка, якій і була зроблена така пропозиція. Подружжя було затримане правоохоронцями в серпні 2007 р. - «оборудка» була призначена батьками після того, як мати виписалася з немовлям з пологового будинку.

За словами В.КОНОНИХІНА, батьки дитини були наркоманами і «мали потребу» в грошах. «Дитина була врятована від продажу, але, на жаль, - сказав начальник управління, - вона залишилася без батьків». За його словами, дівчинка сьогодні перебуває в дитячому будинку.

За даними Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, з початку 2008 р. правоохоронцями проведено ряд оперативно-розшукових заходів, спрямованих на покращення роботи з боротьби зі злочинами у сфері торгівлі людьми та суспільної моралі. В цілому було порушено 130 кримінальних справ, в скоєнні яких обвинувачуються 76 осіб. Так, загалом цього року було зібрано матеріали, за якими порушено 130 кримінальних справ за фактами торгівлі людьми, пропаганди насилля та жорстокості, виготовлення та розповсюдження порнографії, звідництва для розпусти, втягнення в зайняття проституцією та сутенерство.