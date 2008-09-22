Харківський рух виступає за коаліцію без ПР та КПУ

Харків. 22 вересня. УНІАН. Харківська обласна організація Народного руху України вважає, що Блок «Наша Україна – Народна самооборона» може увійти до парламентської коаліції, але без Партії регіонів та Компартії України та виключно на умовах, що нещодавно були виставлені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО НРУ, таку точку зору обстоює парторганізація НРУ у заяві з приводу ситуації в українському парламенті.

В ситуації, що склалася у Верховній раді та навколо неї в українському політичному середовищі, йдеться в заяві, провід ХОО НРУ вважає, що «під час формування нової коаліції у парламенті для НУНС найбільш прийнятним варіантом могло б бути утримання від участі у створенні будь-якого формату майбутньої коаліції».

Разом з тим, вважають рухівці, «з метою уникнення чергових дострокових виборів НУНС міг би на прийнятних для нього умовах увійти до нової коаліції без фракцій ПР та КПУ, але виключно на умовах, що нещодавно були виставлені Президентом України В. ЮЩЕНКОМ, а саме: коли БЮТ без будь-яких передумов скасує усі закони прийняті разом з ПР і КПУ другого вересня, що суттєво обмежують повноваження президента».

Харківські рухівці засуджують дії «фактично нової парламентської більшості в складі ПР, БЮТ та КПУ», оскільки вважають, що вони «в односторонньому порядку» проголосували закони, «які кардинально послаблюють владу гаранта Конституції – президента, що є небезпечно для України особливо перед можливою загрозою з боку Росії українському суверенітетові».

Автори заяви також вважають, що «в разі створення нової коаліції та нового уряду з участю ПР або КПУ, коли ті всупереч Конституції та законам України займатимуть антинародну, антиукраїнську позицію, Президент України як гарант Конституції й суверенітету держави має вжити усіх необхідних заходів щодо захисту конституційного ладу в Україні».