Аваков спростовує заяви про продаж зброї до Грузії з Лозівського арсеналу

Харків. 22 вересня. УНІАН. Нісенітницею назвав губернатор Харківської області Арсен Аваков заява депутата від Партії регіонів Валерія Коновалюка про те, що з 61-го арсеналу в Лозовій продавалася зброя до Грузії, повідомляє видання «Гдовное».

А.Аваков припустив, що депутат Коновалюк взагалі ніколи не був у Лозовій і уявлення не має про реальний стан речей. Губернатор сказав, що версія про вірогідні постачання боєприпасів з лозівських складів не має документального підтвердження.

Раніше директор державної компанії «Укрспецэкспорт» Сергій Бондарчук заявляв, що боєприпаси для потреб Грузії з 61-го арсеналу Південного оперативного командування ВС України, який дислокується поблизу Лозової, не вивозилися.

Нагадаємо, 19 вересня, голова Тимчасової слідчої комісії з питань з`ясування обставин і встановлення фактів постачання до Грузії української військової техніки депутат Верховної ради від фракції Партії регіонів Валерій Коновалюк заявив, що є документи, які свідчать про продаж боєприпасів з арсеналу в Лозовій.