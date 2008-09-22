Тимошенко хоче знати, хто кришує наркоторговців

Харків. 22 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Міністерство внутрішніх справ встановити високопосадовців, які можуть сприяти незаконній торгівлі трамадолом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в Полтаві на розширеному засіданні колегії МВС

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За словами прем’єра, МВС вдалося зруйнувати вертикаль незаконної торгівлі трамадолом, «але цього недостатньо, оскільки той злочинний осередок знаходиться на вищих посадових гілках», звертаючись до співробітників міліції, вона додала: «Сказали «А», скажіть і «Б».

«Я хотіла б, щоб мужності у нас вистачило, щоб поіменно назвати тих, хто шпигує країну цими пігулками… Практично всю країну посадили на цей наркотик», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО