Дощі триватимуть

Харків. 23 вересня. УНІАН. У середу, 24 вересня, за прогнозами синоптиків, в Україні буде хмарно, пройдуть невеликі дощі, лише у південній частині без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні, крім східних областей, місцями туман. Вітер східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, в східній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, на узбережжі морів до 15°; вдень 9-14°, у південній частині 13-18°. В Карпатах очікується невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-3° тепла, вдень 3-6° тепла.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

25-26 вересня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише 25 вересня вночі в Україні, крім північних областей, вдень у південній частині, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, 26 вересня на півночі Лівобережжя місцями заморозки 0-3°, вдень 10-15° тепла; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°. У Карпатах без опадів, лише вночі 25 вересня місцями невеликий дощ з мокрим снігом; температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.

27- 28 вересня переважно без опадів, лише вдень 28 вересня в Україні, крім південної частини, пройдуть невеликі та помірні дощі. Температура вночі 1-7° тепла (27 вересня у південній, 28 вересня у північній частині 4-10° тепла), 27 вересня на півночі Лівобережжя місцями заморозки 0-3°; вдень в Україні 9-15° тепла, 28 вересня у північних, західних та центральних областях 7-12°.

24 вересня вночі та вранці в Києві та місцями по області буде туман, видимість 200-500 м.

У Києві та області 24 вересня очікується невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°. По області температура вночі 7-12° тепла, вдень 9-14°.

25-26 вересня утримається мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла.

27- 28 вересня без істотних опадів, лише вранці та вдень 28 вересня дощ. Температура 27 вересня вночі 1-7° тепла, вдень 9-14° тепла; 28 вересня вночі 4-9°, вдень 7-12°.