У росіянина відібрали зброю

Харків. 29 вересня. УНІАН. Пістолет «Оса» травматичної дії калібру 9 мм та 4 набої виявили прикордонники та митники пункту пропуску «Гоптівка» у громадянина Росії.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, мешканець Челябінська перевозив зброю під сидінням в автомобілі ВАЗ-21083. Схованку виявив службовий собака.

Справу передано до слідчих органів.

Всього за 9 місяців нинішнього року харківські прикордонники конфіскували 36 одиниці зброї та 415 різноманітних боєприпасів, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.