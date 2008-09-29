У росіянина відібрали зброю
11:40, 29 вересня 2008Харьків
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Челябінець «не пройшов» Гоптівку
Харків. 29 вересня. УНІАН. Пістолет «Оса» травматичної дії калібру 9 мм та 4 набої виявили прикордонники та митники пункту пропуску «Гоптівка» у громадянина Росії.
Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, мешканець Челябінська перевозив зброю під сидінням в автомобілі ВАЗ-21083. Схованку виявив службовий собака.
Справу передано до слідчих органів.
Всього за 9 місяців нинішнього року харківські прикордонники конфіскували 36 одиниці зброї та 415 різноманітних боєприпасів, повідомив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.
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