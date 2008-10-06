У вівторок в облраді «велика порка»

Харків. 6 жовтня.УНІАН. Харківська облрада планує розглянути питання про діяльність начальника Головного управління МВС України в Харківській області Віктора РАЗВАДОВСЬКОГО.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, з цією метою скликається позачергова сесія облради, яка відбудеться у вівторок, 7 жовтня.

Головним у порядку денному сесії значиться питання «Про зловживання начальником Головного управління МВС України в Харківській області РАЗВАДОВСЬКИМ В.Й. владою та службовим становищем, організовану ним особисто кампанію з дискредитації органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та депутатів місцевих рад, приховування РАЗВАДОВСЬКИМ В.Й. фактів грубих порушень конституційних прав і свобод громадян, які припускаються територіальними органами внутрішніх справ при виконанні особовим складом міліції злочинних наказів РАЗВАДОВСЬКОГО В.Й.».

Крім того, депутати обговорять питання про скасування розпорядження голови Харківської облради від 5 вересня 2008 р. щодо нагородження Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» В.РАЗВАДОВСЬКОГО.