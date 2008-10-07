ПР запропонує на посаду голови облради Сергія Чернова
12:29, 07 жовтня 2008Харьків
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Завершилося голосування щодо Салигіна
Харків. 7 жовтня. УНІАН. Представники Партії регіонів запропонують на посаду нового голови Харківської облради Сергія ЧЕРНОВА, нинішкього заступника керівника облради.
Про це сказала в інтерв’ю кореспонденту УНІАН народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА.
У ці хвилини депутати завершили таємне голосування і після оголошення його результатів мають перейти до процесу обрання нового голови облради.
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