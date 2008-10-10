У Харкові політичне цунамі - експерт

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Рівень політичної напруженості в Харкові - один з найвищих в Україні. Проте саме тому політична дискусія все більше набуває ідеологічного характеру.

Про це заявив заступник Директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ (Київ), коментуючи особливість політичної комунікації в регіоні напередодні позачергових виборів.

«Варто визнати, що харківська політична журналістика – одна з найцікавіших і найпрофесійніших в Україні. Це перш за все пояснюється тим фактом, що політична дискусія в регіоні все більше набуває ідеологічного характеру. У Харкові існує декілька могутніх політичних груп впливу, які дискутують за класичними ідеологічними канонами. І що найголовніше, у Харкові сформувалася система могутньої влади і могутньої опозиції. Після консолідації влади в Харківській організації Партії регіонів ДОБКІН (Михайло ДОБКІН – мер Харкова – УНІАН) стає найвпливовішим політичним гравцем від влади, тоді як опозиція консолідується навколо БЮТ і залишків «Нашої України». При таких розкладах в регіоні абсолютно не залишається місця для віртуальних проектів, таких як ЄЦ або персональних проектів ЯЦЕНЮКА чи БОГАТИРЬОВОЇ», - сказав експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, сьогодні політична комунікація в регіоні переросла особистісні дрібні нюанси розвитку, на перший план виходить боротьба ідей і програм.

«Протистояння влади і опозиції сьогодні відбувається на рівні конкуренції ідей і програм. Виборець вимагає від опонентів зважених аргументів і цілісних комунікаційних стратегій. Саме це може стати головною особливістю майбутніх позачергових виборів в регіоні», - відзначив заступник директора АМС.