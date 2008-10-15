Область забезпечена продовольчим зерном

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Харківська область на 128% забезпечена продовольчим зерном.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВА.

За його інформацією, згідно з наданими деклараціями станом на 1 жовтня 2008 р. в області задекларовано 571,2 тис. тонн продовольчого зерна, що становить 128,4% від загальної потреби