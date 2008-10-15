Область забезпечена продовольчим зерном
10:17, 15 жовтня 2008Харьків
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128% від потреби - Звєрєв
Харків. 15 жовтня. УНІАН. Харківська область на 128% забезпечена продовольчим зерном.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВА.
За його інформацією, згідно з наданими деклараціями станом на 1 жовтня 2008 р. в області задекларовано 571,2 тис. тонн продовольчого зерна, що становить 128,4% від загальної потреби
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