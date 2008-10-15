У Харкові розпочато опалювальний сезон

Харків. 15 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Харкові розпочався опалювальний сезон.

Як повідомив на засіданні міськвиконкому керівник Харківських теплових мереж Сергій АНДРЄЄВ, процес увімкнення опалення в житловому секторі міста триває згідно з графіками підключень (існує 5 черг пуску) до кінця дня 15 жовтня по лінії відповідальності ХТМ буде підключено близько 10% об’єктів.

С.АНДРЄЄВ поінформував, що на сьогодні через проблеми з газопостачанням не забезпечують процес опалення міста ТЕЦ-3 і ТЕЦ-5. Крім того, 14 жовтня з тих же причин було відключено і ТЕЦ-4, сказав керівник ХТМ.

Він також поінформував, що сам технологічний процес підключення до опалення об’єктів міста триває 10 -14 днів.

Представники міськвиконкому висловили упевненість, що всі проблеми, пов’язані з початком опалювального сезону, будуть роз’язані.