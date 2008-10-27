Федченко захистив титул чемпіона

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Сергій ФЕДЧЕНКО захистив титул інтерконтинентального чемпіона з боксу за версією IBF в суперлегкій вазі (до 63,5 кг).

Захищаючи свій титул на турнірі в Черкасах, харків’янина виграв бій в аргентинця Хуана Альберто Годоя, нокаутувавши його в 4-му раунді, повідомляє BOXNEWS.com.ua.

Сергій ФЕДЧЕНКО: «Я настроювався на всі дванадцять раундів, але при цьому говорив, що якщо вийде закінчити раніше, заперечувати не стану. Не можна сказати, що мій суперник виявився слабким. Все-таки він провів більше тридцяти боїв на профринзі, а значить, щось уміє і знає. На жаль, я не бачив поєдинку аргентинця проти Котельника, тому не можу порівняти виступ Андрія зі своїм. Але можу сказати, що він дзвонив нам напередодні поєдинку і дав дуже хороші ділові поради, які стали в нагоді в рингу. Мені дуже сподобалася черкаська публіка: повний зал – це щось! Я хотів би зустрітися з будь-яким чемпіоном у моїй ваговій категорії, окрім, мабуть, Котельника. Все-таки битися із іспіввітчизником – не найприємніше заняття».

Тренер Сергія Віктор ДЕМЧЕНКО висловив задоволення результатом поєдинку.

«Я задоволений боєм, - сказав тренер. Ми не бачили суперника до кінця, але нам підказали, як він працює в рингу, і на підставі цього ми побудували поєдинок. Судячи з результату, побудували вдало. З кожним боєм Сергій додає в якості роботи, в тактиці і в плані фізики, стаючи все жорсткішим, цікавішим та різноманітнішим».

Довідка. С.ФЕДЧЕНКО народився 10 квітня 1981 року в Харкові. У змаганнях серед професіоналів провів 22 бої, отоимав 22 перемоги (10 - нокаутом). Перший бій серед професіоналів провів 10 березня 2002 р. Титул інтерконтинентального чемпіона з боксу за версією IBF у суперлегкій вазі завоював 17 травня 2008 р., вигравши за очками у Пітера Симо (Уганда).