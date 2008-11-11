Фракції ПР і Віче в облраді створили коаліцію

Харків. 11 листопада. УНІАН. Фракції Партії регіонів та партії «Віче» створили коаліцію в Харківській обласній раді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківського обласної організації Партії регіонів, угода про створення міжфракційної коаліції в Харківській облраді була підписана 11 листопада.

Коментуючи подію, керівник фракції ПР Віктор ХРИСТОЄВ зазначив, що тепер «фракції Партії регіонів та партії «Віче» в Харківській обласній раді разом відстоюватимуть інтереси територіальної громади для поліпшення соціально-економічного стану регіону».

Він повідомив, що з ініціативою створити міжфракційну коаліцію виступили голова Харківської обласної організації ПР, народний депутат Дмитро ШЕНЦЕВ і голова Харківської обласної організації партії «Віче», заступник голови Харківської облради Микола ТІТОВ.

За даними В.ХРИСТОЄВА, новоутворена коаліція налічує 90 депутатів: 83 - від ПР і 7 від «Віче» (всього в облраді 150 депутатів - УНІАН).

Коаліційна угода передбачає проведення спільних засідань двох фракцій, спільні ініціативи і пропозиції «на основі рівноправ`я і взаєморозуміння», зазначив В.ХРИСТОЄВ. За його словами, угода передбачає також об`єднання ПР і партії «Віче» на виборах.

Керівник фракції партії «Віче» в облраді Геннадій ТКАЧЕНКО відзначив, що створенням коаліції Партія регіонів і партія «Віче» хочуть показати приклад об`єднання політичних сил на регіональному рівні для подолання економічної кризи та ефективної роботи обласної ради. «Тільки консолідацією зусиль можна побудувати щось позитивне в нашому суспільстві», - наголосив він.