УПЦ МП пропонує перейменувати кілька вулиць у Харкові

Харків. 17 листопада. УНІАН. Українська православна церква Московського патріархату виступає з ініціативою перейменування кількох вулиць і скверів Харкова.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, за інформацією мера Михайла ДОБКІНА, останнім часом від митрополита Харківського і Богодухівського Никодима (УПЦ МП) надійшло кілька звернень на ім`я міського голови з приводу перейменування деяких вулиць і скверів Харкова.

«Всі ці документи передані в топонімічну комісію, і я впевнений, що буде ухвалено взаємовигідне рішення. Найближчим часом той сквер, який знаходиться біля єпархії, одержить нову назву, а значить спуск Халтуріна буде перейменований. Наступного року на ХТЗ з`явиться новий сквер ім. Святого Олександра, і ми працюємо над тим, щоб проспект Косіора одержав нову назву, яка б зробила його дійсно дорогою до храму Святого Олександра, який є покровителем нашого міста», - сказав М.ДОБКІН.