Євро-2012: інспектори говорять о’кей

Харків. 19 листопада. УНІАН. Більшість із проінспектованих спортивних об’єктів області позитивно оцінені членами робочої групи, яка займається координацією підготовки до фінальної частини Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт Харківської ОДА з посиланням на начальника управління з координації підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012 Головного управління економіки облдержадміністрації Олексія ТОКАРА.

За його словами, робоча група на чолі з головою Державної служби туризму і курортів А.ПАХЛЕЮ відвідала основні спортивні споруди Харкова та Харківської області: спортивно-тренувальну базу ВАТ «ФК Металіст», навчально-тренувальну базу ТОВ «ФК Харків», дитячу академію футболу ФК «Металіст», стадіони ХОО ФСТ «Динамо» та КП «ОСК Металіст», спортивні комплекси «Червоний Дінець» у смт. Червоний Дінець Балаклійського району та «Енергетик» у смт. Комсомольське Зміївського району.

Робоча група відмітила високий рівень підготовки Харківщини до Євро-2012 і дійшла висновку, що згадані спортивні комплекси мають усю необхідну інфраструктуру і можуть бути задіяні у розміщенні команд під час фінальної частини Євро-2012 за умови проведенні заходів з реконструкції для відповідності вимогам УЕФА