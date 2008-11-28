Завод ім. Малишева відправив до ЗСУ чергову партію БМ «Булат» (фото)

Харків. 28 листопада. УНІАН. Державне підприємство «Завод ім. Малишева» завершило виконання контракту на виготовлення 20 танків БМ «Булат для Збройних сил України.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки генерального директора ДП «Завод ім. Малишева» Олексій ПІДГОРНИЙ, коментуючи сьогоднішню відправку чергової партії в 10 одиниць БМ «Булат» до діючих частин української армії.

«Сьогодні ми здійснюємо поставку ще десяти «Булатів» у додаток до відправлених раніше машин і цим самим завершуємо виконання військового замовлення 2008-го року», - сказав О.ПІДГОРНИЙ.

«Контракт, вартість якого становить близько 100 млн. грн., виконаний достроково, - сказав він і нагадав, що перші 10 машин БМ «Булат» були відвантажені в армію ще наприкінці вересня цього року.

За словами О.ПІДГОРНОГО, всі роботи з глибокої модернізації вітчизняного танка Т-64Б, який стоїть на озброєнні ЗСУ, у бойову машину «Булат» проходили в рамках контракту, підписаного 30 листопада 2007 р.

«У ході заводських робіт, - сказав керівник заводу, - БМ «Булат» зазнає серйозних змін – машина отримує максимальне підвищення по всіх основних характеристиках танка – бойовій міці, захисту і мобільності. Він нагадав, що на «Булат» встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с., новий комплекс керування вогнем, а також удосконалена система вмонтованого динамічного захисту.

«Фактично це новий танк, що відповідає всім вимогам до сучасних машин такого типу», - наголосив О.ПІДГОРНИЙ.

За словами головного інженера ДП «Завод ім. Малишева» Костянтина ІСЯКА, підприємство має достатні потужності для нарощення обсягів випуску БМ «Булат», і при належному фінансуванні «можна б було легко випускати 30-40 машин на рік, а з часом і до сотні таких танків».

Керівники заводу висловили подяку українським підприємствам, зокрема, ВАТ «Хартрон», Харківському електро-механічному заводу, заводу ім. Шевченка (Харків), а також черкаському заводу «Фотоприлад», які беруть участь у комплектуванні «Булатів».

К.ІСЯК відзначив, що на сьогодні всі малишевські танки «мають 100-відсоткову українську комплектацію».

Як заявив начальник військового представництва Міноборони України Сергій СУПРУН, «танки «Булат» відмінної якості, всі умови контракту виконані повністю, і військові цілком задоволені».

О.ПІДГОРНИЙ повідомив, що в рамках програми оновлення бронетанкового парку ЗСУ останніми роками завод ім. Малишева виготував і відправив до української армії загалом 56 машин БМ «Булат» (партії по 17, 19 і 20 одиниць відповідно).

При цьому керівник заводу висловив сподівання, що «фінансування проекту буде продовжене».

Як повідомляв УНІАН, першу партію в 10 одиниць БМ «Булат» за контрактом 2008 року завод ім. Малишева виготував і відправив наприкінці вересня ц.р.

Довідка УНІАН. ДП «Завод ім. Малишева» - головний виробник бронетехніки в Україні. У співробітництві з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з двигунобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка є на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП «Завод ім. Малишева»: важка бронетехніка (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки (БАУ-23, «Грім»).

ДП «Завод ім. Малишева» приступив до модернізації Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк отримує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова – провідною та координуючою організацією з розробки бронетанкової техніки та артилерії України. Головним виконавцем держзамовлення виступає ДП «Завод ім. Малишева». В реалізації проекту беруть участь підприємства концерну «Бронетехніка України».

Основні параметри БМ «Булат»: екіпаж – 3 ос., бойова маса – 45 т, гармата калібру 125 мм, спарений кулемет 7,62 мм, зенітний кулемет 12,7 мм. Комплексний додатковий захист забезпечує посилення захисту корпусу та башти за рахунок установки накладної броні, ВДЗ та бортових екранів з елементами ДЗ «Ніж» від бронебійних підкаліберних снарядів у 1,45 рази, від кумулятивних - у 2 рази. На танк встановлюється дизель 5ТДФМ потужністю 850 к.с. (можлива установка двигуна 1000 к.с.), швидкість по шосе 60-65 км/год., запас ходу 600 км, максимальна температура повітря, при якій можлива експлуатація, – до 55°С. Після модернізації комплекс керування вогнем БМ «Булат» перевищує за своїми характеристиками ККВ танка Т-80УД. Проект модернізації Т-64Б розрахований на 10 років і передбачає створення близько 400 БМ «Булат».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА