Долар знову зростає

Новини міжбанку

Харків. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 7,2075/7,4450 грн. Ціни на російську валюту становили 0,2520/0,2620 грн., котирування євро-гривні пішли вниз - 9,1330/9,4405 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – до 1,2675/1,2677 дол. США (у п`ятницю - 1,2940/1,2942). У п`ятницю Національний банк України на ринок не виходив.

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