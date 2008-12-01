Долар знову зростає
12:09, 01 грудня 2008Харьків
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Новини міжбанку
Харків. 1 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 7,2075/7,4450 грн.
Ціни на російську валюту становили 0,2520/0,2620 грн., котирування євро-гривні пішли вниз - 9,1330/9,4405 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар упали – до 1,2675/1,2677 дол. США (у п`ятницю - 1,2940/1,2942).
У п`ятницю Національний банк України на ринок не виходив.
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