Україна може ганяти піратів

Харків. 1 грудня. УНІАН. У Генеральному штабі ЗСУ відпрацьовано план заходів участі Збройних сил України в операції з протидії міжнародному піратству.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ сьогодні у Харкові, де він перебуває з робочою поїздкою.

«На звернення міжнародних організацій ми здатні запропонувати свою участь у таких операціях. Коли почалися події навколо «Фаїни», то Генштаб розробив усі необхідні заходи», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, відповідаючи на запитання про можливість участі підрозділів ЗСУ в міжнародних операціях.

Разом з цим, як зауважив міністр оборони, це непросте питання необхідно розглядати з позиції сприйняття України у світовому європейському співтоваристві. «Як держава себе почуває на карті світу? Чи є ми складовою світових і європейських систем безпеки?», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Він наголосив, що Україна спроможна виконувати завдання у сфері підтримання міжнародного миру та безпеки. Але для цього, на переконання Ю.ЄХАНУРОВА, необхідне певне сприйняття цього питання в українському суспільстві, у першу чергу, серед парламентаріїв.

Також, як зауважив міністр, для виконання цих завдань Збройним силам необхідно мати відповідне бюджетне фінансування. «Як результат, усе спиратиметься на запитання: а скільки коштує похід, наприклад, корвета ВМС України «Гетьман Сагайдачний» до «африканського рогу» (Аденська протока поблизу берегів Сомалі – УНІАН), виконання там завдань і повернення назад?», - поставив риторичне запитання Ю.ЄХАНУРОВ.

Водночас, він наголосив, що ЗСУ мають значний досвід у виконанні подібних завдань. У зв`язку з цим міністр оборони нагадав про участь українських військових кораблів в антитерористичній операції НАТО «Активні зусилля» у Середземному морі.

«Українські військові моряки здатні виконувати завдання, але необхідно, щоб їм таке завдання поставили», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.