Погода на 9 – 13 грудня

Харків. 9 грудня. УНІАН. До кінця тижня в Україні буде прохолодно, опади припиняться завтра. Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

За прогнозами синоптиків, 9 грудня буде хмарно. Вночі в Україні, крім західної частини, вдень - на півночі Лівобережжя – спостерігатимуться опади переважно у вигляді мокрого снігу; на решті території без істотних опадів. На дорогах північної частини країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу; у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі - 0-5° тепла, вдень - 3-8° тепла; в Карпатах вночі - 3-8° морозу, вдень - 1-6° морозу.

10-11 грудня мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах північної частини країни місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вдень 11 грудня в західних областях та на півдні місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - 0-5° тепла; 11 грудня у південній частині - 5-10° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі - 2-4° тепла, вдень - 9-11° тепла; у Карпатах вночі - 7-12° морозу, вдень - близько 0°.

12-13 грудня без опадів. Температура вночі - 1-7° морозу, у південній частині, західних, 12 грудня і в більшості північних та центральних областей - від 3° морозу до 3° тепла; вдень в Україні - від 1° морозу до 5° тепла, на півдні та Закарпатті - 4-10° тепла.

9 грудня на дорогах місцями ожеледиця, на Лівобережжі в окремих районах пориви вітру 15-20 м/с. На високогір`ї Івано-Франківщини та Закарпаття лавинонебезпечно.

У Києві 9 грудня хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура протягом доби - 0-2° морозу.

У Київській області хмарно. Вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура протягом доби - від 2° тепла до 3° морозу.

10-11 грудня мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - 0-5° тепла.

12-13 грудня без опадів. Температура вночі 12 грудня - від 3° морозу до 2° тепла, 13 грудня - 1-6° морозу; вдень - від 1° морозу до 4° тепла.