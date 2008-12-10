ХТЗ підписав Меморандум про співпрацю з Таджикистаном

Харків. 10 грудня. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» підписав Меморандум про співпрацю з Таджикистаном.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, документ було підписано в рамках візиту до Харківщини Президента Республіки Таджикистан Емомалі РАХМОНА.

Під час переговорів між таджицькою делегацією і керівництвом ХТЗ тракторний завод гостям доповіли про стан співпраці ВАТ «ХТЗ» з організаціями і підприємствами Таджикистану, моделі тракторів і спеціалізовані машини, які пропонуються для ринку Таджикистану.

Представники тракторного заводу запропонували одночасно з проведенням випробування тракторів на Таджицькій Моторно-випробувальній станції опрацювати питання про включення деяких моделей тракторів до реєстру закупівель для потреб сільського господарства в рамках державного лізингу Таджикистану, а також розглянути моделі спеціалізованих машин, необхідних для будівельних, комунальних та інших організацій Таджикистану.

У свою чергу, Емомалі РАХМОН запропонував організувати виставковий майданчик в Таджикистані для демонстрації продукції ВАТ «ХТЗ», а також доручив міністрам економіки і сільського господарства опрацювати питання закупівель тракторів, у т.ч. замість тих, що існують на ринку Таджикистану.

За результатами переговорів сторони підписали Меморандум про співпрацю. В рамках домовленостей було вирішено отримати дозвіл Державної митної служби і прискорити відправку гусеничного трактора ХТЗ-181 та колісного ХТЗ-17221 на випробування до Таджицької МВС.

Крім того, представники ХТЗ розглядають можливість взяти участь у візиті Мінагрополітики України до Таджикистану для узгодження плану спільних дій з поглиблення співпраці.