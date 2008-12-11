Наслідки світової кризи відчули 90% українців

Харків. 11 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що наслідки світової кризи відчули на собі 90% громадян України.

Таку заяву прем`єр зробила в середу у телезверненні до українців.

«У нашій країні світова криза вже вплинула більш ніж на 90% людей», - сказала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що останнім часом ситуація в країні була ускладнена «свідомо створеною аморальною» політичною кризою, яка перешкоджала протистоянню негативним наслідкам кризи.

«Я знаю, як вам сьогодні складно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до українців.

Вона наголосила, що в країні є всі ресурси й необхідний потенціал, щоб захистити громадян і гідно вийти з кризи.

«Після кризи завжди настає піднесення. Просто вірте в Україну – Україна сильна», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.