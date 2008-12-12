Асоціації фермерів за повернення землі у власність сільрад

Харків. 12 грудня. УНІАН. Шість обласних організацій Асоціації фермерів і приватних землевласників України виступають проти скасування мораторію на продаж землі і за повернення землі у власність сільських рад.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН заступник відділення АФЗУ Херсонської області Сергій РИБАЛКО.

Він заявив, що шість обласних організацій АФЗУ – Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Запорізька і Полтавська - виступають за повернення землі у власність сільських рад. «Ми пропонуємо шлях довічного користування землею, а після смерті – повернення цієї землі територіальній общині», - сказав С.Рибалко.

«Наприклад, у середнього села 5 тисяч гектарів землі, в середньому 250-300 грн. коштує оренда одного гектара. Якби ці 300 грн. платилися не кожній людині-власникові землі, а йшли в сільську раду, це було б 1,5 млн. грн., при тому що бюджети сільрад на сьогодні становлять 500-700 тис. грн. Маючи цю оплату до бюджету села, ми б дуже легко за 5-6 років заасфальтували дороги. Тільки так ми зможемо відродити село», - відзначив він. При цьому додав, що на сьогодні трохи більше 7% українців мають у власності земельні паї.

Крім того, частина АФЗУ виступає проти скасування мораторію на продаж сільгоспземель. За словами С.РИБАЛКА, сьогодні селяни майже всі знаходяться на межі банкрутства через ціни, які склалися на сільгосппродукцію, і в них не буде коштів, щоб купити землю.

На думку С.РИБАЛКА, незважаючи на заборону купівлі землі іноземними громадянами, вони зможуть купити українську землю через компанії-резиденти.

Крім того, він упевнений, що дозвіл купівлі-продажу сільгоспземлі в умовах кризи не принесе очікуваних інвестицій. «При нинішній кризі в Україні земля коштуватиме близько 1-1,5 тис. дол. за гектар. і ми виходимо на те, що вартість всієї землі в Україні – 60 млрд. дол.», - вважає С.РИБАЛКО. При цьому він зазначив, що заборгованість України перед іноземними державами і компаніями становить близько 110 млрд. дол. «Ми залишимося ні з чим. Ми вийшли на той період, коли наша земля майже нічого не коштує, і саме в цей період Президент наполягає на тому, щоб землю продавати», - заявив С.РИБАЛКО.

За його словами, АФЗУ наполягає на зустрічі з Президентом для вирішення цього проекту. Якщо зустріч не відбудеться і мораторій на продаж сільгоспземлі буде скасований, АФЗУ обіцяє проводити акції громадянської непокори.