Фельдман відзначився перед наукою

Харків. 15 грудня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН нагороджений срібною медаллю Національної академії наук України «За сприяння розвитку науки».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Фонду ФЕЛЬДМАНА, Фонд реалізує щорічну програму «Інтелект Харкова», яка спрямована на збереження інтелектуального потенціалу Харкова і України, а також на підтримку харківських наукових шкіл в галузі точних і природничих наук. Крім того, Фонд надає молодим науковцям стипендії «Надія Харкова». Щорічно стипендіатами ФОФ стають десятки перспективних молодих науковців.

За інформацією прес-служби, підтримку науки та освіти О.ФЕЛЬДМАН сприймає не як добродійність, а як необхідні інвестиції в майбутнє Харківщини і України. На сьогоднішній день, «соціальні інвестиції» ФОФ на підтримку науки та освіти Харкова становлять понад 10 млн. грн.