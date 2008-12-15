Фельдман відзначився перед наукою
НАН України вручила нардепу медаль
Харків. 15 грудня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН нагороджений срібною медаллю Національної академії наук України «За сприяння розвитку науки».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Фонду ФЕЛЬДМАНА, Фонд реалізує щорічну програму «Інтелект Харкова», яка спрямована на збереження інтелектуального потенціалу Харкова і України, а також на підтримку харківських наукових шкіл в галузі точних і природничих наук. Крім того, Фонд надає молодим науковцям стипендії «Надія Харкова». Щорічно стипендіатами ФОФ стають десятки перспективних молодих науковців.
За інформацією прес-служби, підтримку науки та освіти О.ФЕЛЬДМАН сприймає не як добродійність, а як необхідні інвестиції в майбутнє Харківщини і України. На сьогоднішній день, «соціальні інвестиції» ФОФ на підтримку науки та освіти Харкова становлять понад 10 млн. грн.