У Харкові також знайшовся суддя-«засівач»

Прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу стосовно судді одного з районних судів м. Харкова за фактом винесення ним завідомо неправосудного рішення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника слідчого відділу Олега БУРЦЕВА, у ході перевірки, проведеної слідчим відділом, встановлено, що цим суддею було ухвалене неправосудне рішення у цивільній справі за позовом житлово-будівельного кооперативу про визнання права власності на земельну ділянку площею 150 гектарів на території Коротичанської селищної ради Харківського району.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.375 Кримінального кодексу України.

Закон передбачає в цьому випадку покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років, повідомив представник прес-служби.

За його словами, на початку грудня ц.р. прокуратура області вже порушила проти цього ж судді кримінальну справу, яка торкалася права власності на землю на території іншої селищної ради, за ознаками того ж складу злочину.

Раніше, коментуючи роботу цього судді, голова Апеляційного суду Харківської області Михайло БОРОДІН повідомив журналістам, що особисто «підписав подання на ім’я голови Верховного суду України Василя ОНОПЕНКА» щодо необхідності звільнення судді Комінтернівського району м. Харкова Володимира ДАНЬКА «за порушення присяги судді». За словами М.БОРОДІНА, в роботі судді В.ДАНЬКА «встановлений ряд порушень».