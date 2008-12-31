Металіст купує аргентинця Асеведо

Харків. 31 грудня. УНІАН. Півзахисник аргентинського «Сан-Лоренсо» Вальтер Асеведо продовжить свою кар`єру в харківському «Металісті». Сума трансферу становитиме 1.5 мільйонів доларів. Наступного тижня гравець повинен буде прибути до України і погодити деякі нюанси, що ще залишилися. Про це заявили агент гравця і представник «Сан-Лоренсо».

«На щастя, угода була досягнута, і Вальтер переїде у «Металіст». Мені здається, що ця можливість прийшлася як не можна до речі, тому що тренер не звертав уваги на гравця, а зараз у нього буде можливість грати і розвиватися», - заявив агент гравця Педро Віларіньо і додав, що наступного тижня відправиться з гравцем до Харкова, щоб улагодити всі формальності.

Представник «Сан-Лоренсо» Ектор Вієска також підтвердив операцію: «Все майже улагоджено. Гравець відправиться до України за 1.5 мільйонів доларів. Деякі деталі поки що неясні, але трансфер точно відбудеться».

Але цю інформацію не підтвердили в «Металісті». Коментуючи ситуацію, генеральний директор харківського клубу «Металіст» Сергій Волик заявив, що контракт з Асеведо ще не підписано. За його словами, переговори з «Сан-Лоренцо» ще тривають.

newsru.ua