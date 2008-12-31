Курси валют у комбанках Харкова

Інформація на 31 грудня

Харків. 31 грудня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 31 грудня: ВАТ «Мегабанк» - купівля долара - 7,5 грн. (продаж - 8,5 грн.), євро - 10,4 грн. (12 грн.), АКБ «Меркурій» - 7,65 (8,3), 10,5 (11,8), ВАТ «Реал-банк» - 7,9 (8,3), 11,15 (11,75), АБ «Факторіал-банк» - 7,5 (8,3), 10,5 (11,7), АКБ «Базис» - 7,5 (8,4), 10 (12) відповідно, повідомляє SQ. НБУ встановив на 31 грудня такі офіційні курси гривні до іноземних валют (за 100): долар США - 770, російський рубль - 26,208, євро - 1085,546.

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