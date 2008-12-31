Де українці зустрічатимуть Новий рік (опитування)

Харків. 31 грудня. УНІАН. Більшість українців (78%) планують зустріти Новий рік вдома, в колі сім’ї та друзів.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведене Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка та Центром «Соціальний моніторинг».

13% планують зустріти Новий рік в гостях - у друзів, знайомих, родичів. 3% - на центральній площі свого міста, села, де стоїть новорічна ялинка. 3% - в ресторані, кафе, барі, нічному клубі. 1% - на курорті, на базі відпочинку в Україні, 1% - за кордоном.

Водночас близько половини українців (52%) в однаковій мірі люблять дарувати і отримувати подарунки, 23% більше люблять дарувати подарунки, 18% - більше люблять отримувати подарунки.

На запитання, що б ви хотіли отримати в подарунок від Діда Мороза 14% хочуть здоров’я, 9% - грошей (підвищення доходу, стипендії, пенсії, заробітної плати), 8% - техніку (комп’ютер, пральну машину, холодильник, мікрохвильову піч, морозильну камеру, домашній кінотеатр, пилосос), 7% - транспортні засоби та запчастини (човен з мотором, машина, надувний човен), 5% - свободу, спокій, щастя, стабільність, любов, благополуччя родини, добробут, 4% - дрібну техніку (мобільний телефон, електробритву, фен, відеомагнітофон, кухонний комбайн, швейну машину, електродриль), ще 4% хочуть стабільності в країні, політичної стабільності, кращого життя, 3% - гарну роботу, підвищення, ще 3% - нерухомість (квартира, будинок), ще 3% - одяг (шубу, дублянку, сорочку, шаль, халат), взуття, сумка, 2% - щось надзвичайне від душі, сюрприз, 2% - туристичну путівку, 2% - ювелірні вироби, 2% - парфуми, косметику, 2% - їжу, святкову вечерю, алкоголь, 1% - іграшки та сувеніри, 1% - предмети побуту, 1% - гарний настрій, усмішку, 1% - меблі, 0,6% - велике кохання, хорошу дружину.

Водночас, 15% планують дарувати на Новий рік своїм близьким людям їжу (цукерки, каву, чай, фрукти, ковбасу, м’ясо, торт), святкову вечерю, алкоголь. 13% - іграшки і сувеніри, 8% - дрібні подарунки, 6% - гроші, 5% - парфуми, косметика, 3% - одяг, взуття, сумка, 2% - техніку, 1% - предмети побуту, 1% - щось надзвичайне від душі, 1% - ювелірні вироби, 1% - свободу, спокій, щастя, стабільність, любов, благополуччя родини, добробут, 1% - дрібну техніку, 0,3% - велике кохання, хорошу дружину.

Крім того, 24% планують витрати на подарунки до 100 грн., 21% - від 101 до 200 грн., 23% - від 201 до 500 грн., 9% - від 501 до 1000 грн., 5% - від 1001 грн. і більше, 5% - нічого не планують витрачати.

Опитування проводилося з 8 по 20 грудня 2008 року. Всього опитано 2097 респондентів. Похибка вибірки становить 1,31-2,18%.