Тимошенко поговорила з губернаторами та мерами облцентрів

Харків. 15 січня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО критикує ряд областей за значне зниження промислового виробництва за підсумками 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з губернаторами і мерами обласних міст.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що рекордсменом за зниженням темпів зростання промвиробництва стала Івано-Франківська область з показником 21,5%, тоді як Тернопільська область, що знаходиться поряд, продемонструвала зростання виробництва на рівні 10,4%.

Виходячи з цього, прем`єр-міністр робить висновок, що такі показники напряму залежать від якості роботи місцевої влади.

Вона закликала губернаторів і мерів міст Івано-Франківської області, а також Полтавської, в якій теж відзначене зниження темпів промвиробництва, негайно вжити заходів щодо зміни ситуації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року, порівняно з груднем 2007 року, становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксований спад на рівні 3,1%. Інфляція в Україні за 2008 рік становила 22,3%, у грудні – 2,1%.

У грудні 2008 року проти листопада 2008 року зафіксований спад на 15,2%.