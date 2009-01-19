БЮТ проти продажу української ГТС

Харків. 19 січня. УНІАН. Блок Юлії ТИМОШЕНКО вкрай негативно ставиться до продажу або приватизації газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції депутатів БЮТ у Харкові заявив народний депутат Олександр ФЕЛЬДМАН, коментуючи позицію блоку стосовно можливості зміни форми власності української ГТС.

О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що «газотранспортна система - це державна власність, і вона має бути ще довго-довго у державній власності, якщо не назавжди».

Олексій ЛОГВИНЕНКО, народний депутат України від фракції БЮТ, доповнюючи слова О.ФЕЛЬДМАНА, наголосив, що ГТС – це «стратегічна державна власність, яку ні в якому разі не можна продавати».

О.ЛОГВИНЕНКО зауважив, що ГТС для підтримки своїх кондицій постійно потребує модернізації та вдосконалення, тому актуальною, на його думку, є можливість консорціуму. «Не змінюючи форми власності, варіант консорціуму я би розглянув, але тільки з точки зору модернізації системи. Проте система обов’язково має бути у власності держави», - наголосив О.ЛОГВІНЕНКО.