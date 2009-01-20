Харківський підприємець погорів у Криму
А все через пісок
Харків. 20 січня. УНІАН. Працівники податкової міліції Євпаторії виявили в Чорноморському районі Криму факт реалізації морського будівельного піску без необхідних дозвільних документів.
Як повідомили у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, податківці описали 65 тисяч тонн піску на суму попередньої оцінки понад 4,2 млн. грн.
«Продаж піску зі складу-майданчика одного з підприємств Чорноморського району здійснював приватний підприємець з Харкова. Він працював без патенту, отримання дозволу на видобування будівельного піску, дозволу на розміщення об`єкту торгівлі, дозволів СЕС і МНС», - сказано в повідомленні податкової.
Матеріали за цим фактом буде передано в суд.