Гривня міцнішає?

Харків. 20 січня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0150/8,1750 грн. за 1 дол., до 11:00 ціни впали до 7,9500/8,1000, а до 12:00 концентрувалися в діапазоні 7,9500/8,0000 грн./дол.

До закриття цінові рівні встановилися на таких значеннях: 7,9550/8,0000 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:30 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2370/0,2450 грн., а до 12:00 ціни знизилися до 0,2360/0,2400. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2340/80 грн.

У Росії курс долар-рубль й далі росте, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 33,3000 (+1,0000).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювалися в діапазоні 1,2920/1,3100. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,3755/10,5825, до 11:00 ціни, услід за доларом, пішли вниз 10,3130/10,5135, і до 12:00 досягли рівня 10,3010/10,3720. До закриття торгової сесії цінові показники за EUR/UAH знизилися до 10,3155/10,3800.