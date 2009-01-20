Тепер можна «накапати» в КРУ

Харків. 20 січня. УНІАН. В Харківській області починають працювати «телефони довіри» Контрольно-ревізійного управління.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської ОДА з посиланням на начальника КРУ в Харківській області Олексія ЩЕРБАКОВА, впродовж І кварталу 2009 р. КРУ в Харківській області планує провести ревізію фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держадміністрації автотранспорту, Держкомітету лісового господарства України, НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності держпідприємств і військових формувань Збройних Сил України МО України.

Заплановано проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «Турбоатом», КП «Харківський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі», дочірніх підприємств ДАК «Хліб України», Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ХОДА, Державного інституту з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Гіпрококс», ДП «Завод ім. Малишева», ДП «Харківський державний приладобудівний завод імені Шевченка», ДП «Харківський релейний завод «Радіореле», Харківського заводу транспортного устаткування, ДП «Харківський завод залізобетонних виробів».

Крім того, планується провести ревізію коштів субвенції, виділеної з держбюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів.

Як нововведення, органи державної контрольно – ревізійної служби в Харківській області з 2008 р. розпочали проведення державних фінансових аудитів місцевих бюджетів.

Зокрема, в першому кварталі КРУ в Харківській області буде проведено державний фінансовий аудит виконання бюджету та ревізії фінансово - господарської діяльності в органах влади в м. Дергачі та Дергачівського району.

У разі наявності інформації про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна у вищевказаних підприємствах, установах та організаціях, КРУ в Харківській області просить повідомити її за «телефонами довіри» – 705-11-08 та 757-43-04, або за «телефоном довіри» Головного контрольно-ревізійного управління України (м. Київ) – 8-044-425-38-18 та 8-044-425-37-99.

За вказаними телефонами, в межах компетенції, надаються інформаційно-консультативні послуги з питань здійснення державного фінансового контролю.