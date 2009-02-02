Знайдено гранітні кулі, які зникли на Червоношкільній набережній
16:12, 02 лютого 2009Харьків
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Інформує сайт міськради
Харків. 2 лютого. УНІАН. Знайдені всі гранітні кулі, які минулими вихідними були зняті невідомими зі стопів огорожі на Червоношкільній набережній.
Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.
За його словами, на даний момент тривають роботи з установки куль на своє місце.
Про те, де знайдено кулі, і хто їх зняв, сайт не інформує.
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