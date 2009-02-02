Знайдено гранітні кулі, які зникли на Червоношкільній набережній

Харків. 2 лютого. УНІАН. Знайдені всі гранітні кулі, які минулими вихідними були зняті невідомими зі стопів огорожі на Червоношкільній набережній.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту комунального господарства Віктора КІТАНІНА.

За його словами, на даний момент тривають роботи з установки куль на своє місце.

Про те, де знайдено кулі, і хто їх зняв, сайт не інформує.