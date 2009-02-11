Завод відключили від газопостачання

Без газу лишився Балаклійський цементний завод - «Балцем». Десятого січня підприємство “Шебелінкагазвидобування”, якому належить газопровід, припинило постачання блакитного палива.

Як повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський, місцевий промисловий гігант, що за радянських часів був найбільшим у Європі підприємством з виготовлення цементу, повністю припинив виробництво.

Боргів за спожитий газ, стверджує Степан Масельський, у підприємства немає. Зараз, говорить він, керівництво “Балцему” разом із місцевою владою ведуть переговори у Києві про відновлення поставок блакитного палива.

«Балцем» є найбільшим роботодавцем Балаклії та основним джерелом поповнення місцевого бюджету. Сьогодні півтори тисячі працівників залишилися без роботи, а місцева казна не отримує коштів.